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NBA》小波爾致勝一擊轟30分 黃蜂附加賽首戰戲劇性淘汰熱火

2026/04/15 10:34

小波爾（右）。（美聯社）小波爾（右）。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕NBA本季附加賽今點燃戰火，黃蜂靠小波爾（LaMelo Ball）攻下30分以及貢獻致勝上籃，以127：126氣走熱火，保有晉級季後賽的機會，熱火則正式放暑假。

第9種子黃蜂要力拚自2016年重返季後賽，第10種子熱火則要挑戰連4季都從附加賽突圍，兩隊本季例行賽4度交手握有3勝優勢，贏家將與明天七六人與魔術一戰的輸家爭奪東部最後一張門票。

兩隊開賽手感平平，黃蜂靠布里吉斯（Miles Bridges）單節10分，帶著26：24領先進入次節，第二節開始1分鐘後艾德巴約（Bam Adebayo）在籃下卡位被小波爾勾到腳重摔在地，此役因下背部不適未再回歸，熱火靠威金斯（Andrew Wiggins）與米契爾（Davion Mitchell）在外線開火，打完前兩節取得54：52反超。

小波爾（左）。（美聯社）小波爾（左）。（美聯社）

易籃後懷特（Coby White）扮演板凳暴徒，單節三分球4投4中攻下14分，黃蜂帶著89：83領先進入決勝節，米契爾末節率隊打出12：0一波流反超，黃蜂此節外線手感不佳，前10投都落空，成為陷入苦戰主因，不過懷特在關鍵時刻挺身而出，倒數14秒展現強心臟飆進三分彈，追到114：114。

兩隊加班再戰，戰局一樣峰迴路轉，小波爾最後26秒上籃得手幫助黃蜂取得125：120領先，隨後「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）先在底角飆進三分彈，小波爾發生失誤後又在三分線犯規，赫爾羅3罰俱中，熱火取得126：125超前，小波爾暫停回來後上籃再度反超，米契爾最後一擊被布里吉斯封阻，黃蜂以1分差帶走勝利。

小波爾此役雖三分球手感慘淡，外線16投僅2中，不過貢獻關鍵一擊成為致勝英雄，今拿下30分、10助攻，布里吉斯外線10投5中挹注28分，米勒進帳23分，懷特拿下19分。

熱火方面，米契爾攻下全隊最高28分，威金斯27分作收，赫爾羅23分，艾德巴約（Bam Adebayo）僅上場11分鐘就因傷退場，拿下6分。

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