MLB》一度讓對手20上20下 山本由伸7.2局賞7K好投仍無緣勝投

山本由伸。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發面對大都會，山本由伸交出7.2局僅失1分的好投，但道奇打線前7局只出現2支安打，讓山本無緣挑戰本季第3勝。目前8局上打完，雙方仍是1比1平手。
山本由伸首局被大都會球星林多（Francisco Lindor）擊出陽春砲失掉1分，他連續解決20名打者，直到7局上2出局才被大都會小畢歇特（Bo Bichette）敲二壘安打，山本接著投出保送，讓大都會攻占一、二壘。山本三振貝堤（Brett Baty），化解失分危機。
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山本由伸續投第8局，連續抓到2個出局數後，被大都會新人班吉（Carson Benge）敲安上壘，接著林多敲出安打，大都會2出局攻占一、三壘。這時山本由伸被換下場，接替投球的37歲老將崔南（Blake Treinen）三振大都會古巴好手羅伯特（Luis Robert Jr.）解危。
道奇打線遭到大都會大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）壓制，前7局只在第1局靠佛里曼（Freddie Freeman）滾地球護送回1分。
山本由伸主投7.2局用104球，被敲4安包含1轟，失掉1分，賞7次三振，賽後防禦率為2.10，全場製造多達23次的揮空。
麥克萊恩此戰先發7局只被敲2安，失掉1分，賞8次三振、丟2次保送，賽後防禦率為2.28，兩人都無關勝敗。
Yoshinobu Yamamoto allowed a leadoff home run on the third pitch of the game.— Noah Camras （@noahcamras） April 15, 2026
He's retired 15 straight Mets since.
He has five strikeouts and 15 whiffs on 64 pitches. Pure dominance from the Dodgers ace thus far.pic.twitter.com/vGB8Auff9Z