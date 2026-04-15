MLB》一度讓對手20上20下 山本由伸7.2局賞7K好投仍無緣勝投

山本由伸。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發面對大都會，山本由伸交出7.2局僅失1分的好投，但道奇打線前7局只出現2支安打，讓山本無緣挑戰本季第3勝。目前8局上打完，雙方仍是1比1平手。

山本由伸首局被大都會球星林多（Francisco Lindor）擊出陽春砲失掉1分，他連續解決20名打者，直到7局上2出局才被大都會小畢歇特（Bo Bichette）敲二壘安打，山本接著投出保送，讓大都會攻占一、二壘。山本三振貝堤（Brett Baty），化解失分危機。

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山本由伸續投第8局，連續抓到2個出局數後，被大都會新人班吉（Carson Benge）敲安上壘，接著林多敲出安打，大都會2出局攻占一、三壘。這時山本由伸被換下場，接替投球的37歲老將崔南（Blake Treinen）三振大都會古巴好手羅伯特（Luis Robert Jr.）解危。

道奇打線遭到大都會大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）壓制，前7局只在第1局靠佛里曼（Freddie Freeman）滾地球護送回1分。

山本由伸主投7.2局用104球，被敲4安包含1轟，失掉1分，賞7次三振，賽後防禦率為2.10，全場製造多達23次的揮空。

麥克萊恩此戰先發7局只被敲2安，失掉1分，賞8次三振、丟2次保送，賽後防禦率為2.28，兩人都無關勝敗。

Yoshinobu Yamamoto allowed a leadoff home run on the third pitch of the game.



He's retired 15 straight Mets since.



He has five strikeouts and 15 whiffs on 64 pitches. Pure dominance from the Dodgers ace thus far.pic.twitter.com/vGB8Auff9Z — Noah Camras （@noahcamras） April 15, 2026

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