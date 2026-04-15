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MLB》山本由伸7.2局好投、大谷翔平連48場上壘 道奇賞大都會7連敗

2026/04/15 12:18

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天先發面對大都會，山本由伸交出7.2局僅失1分的好投，日本巨星大谷翔平獲得1次敬遠，讓他的跨季連續上壘場次來到48場。道奇打線第8局靠塔克（Kyle Tucker）的關鍵超前安打，最終道奇以2比1贏球，賞給大都會7連敗。

山本由伸首局被大都會球星林多（Francisco Lindor）擊出陽春砲失掉1分，他連續解決20名打者，直到7局上2出局才被大都會小畢歇特（Bo Bichette）敲二壘安打，山本接著投出保送，讓大都會攻占一、二壘。山本三振貝堤（Brett Baty），化解失分危機。

山本由伸續投第8局，連續抓到2個出局數後被敲安上壘，接著林多敲出安打，大都會2出局攻占一、三壘。這時山本由伸被換下場，接替投球的37歲老將崔南（Blake Treinen）三振大都會古巴好手羅伯特（Luis Robert Jr.）解危。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

道奇打線遭到大都會大物右投麥克萊恩（Nolan McLean）壓制，前7局中只在第1局靠佛里曼（Freddie Freeman）滾地球護送回1分。第8局道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）代打選到保送，並靠隊友犧牲觸擊推進上二壘，大谷翔平獲得敬遠，塔克擊出左外野適時安打，道奇攻下超前分。

道奇第9局推出左投費西亞（Alex Vesia）後援，連賞3次三振守住戰果，收下本季第2次救援成功。

山本由伸主投7.2局用104球，被敲4安包含1轟，失掉1分，賞7次三振，賽後防禦率為2.10，全場製造多達23次的揮空。

大谷翔平全場3支0，獲得1次敬遠，賽後打擊率為0.254，這是大谷跨季連續48場上壘，持續刷新日本選手最多紀錄。

麥克萊恩此戰先發7局只被敲2安，失掉1分，賞8次三振、丟2次保送，賽後防禦率為2.28，兩人都無關勝敗。

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