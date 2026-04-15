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MLB》村上宗隆本季第5轟出爐、相隔10天開轟 打擊率升至1成67

2026/04/15 13:05

村上宗隆。（美聯社）村上宗隆。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本好手村上宗隆今天在第9局擊出兩分砲，本季第5轟出爐，相隔10天開轟，中斷連4場沒有安打的表現。白襪最終以5比8敗給光芒。

村上宗隆前兩打席都選到保送，第3局靠隊友鮑爾斯（Jake Bauers）的三分砲，讓村上回本壘得分。村上宗隆第三、第四打席都敲飛球出局。

第9局下面對光芒投手高梅茲（Yoendrys Gómez），村上宗隆鎖定一顆94.1英哩的四縫線速球，轟出右外野兩分砲，這一轟的擊球初速為110.8英哩（約178.3公里），飛行距離為398英呎（約121.3公尺），仰角為31度。

村上宗隆全場3打數1安就是一發兩分砲，選到2次保送，沒有被三振，賽後打擊率升至1成67，整體攻擊指數為0.787。

這是村上宗隆在4月份的第2發全壘打，前一次擊出全壘打是在美國時間4月4日的時候，目前以5轟並列全大聯盟第8多。

白襪左投舒爾茲（Noah Schultz）主投4.1局失4分3分自責，吞本季首敗。白襪目前以6勝11敗居美聯中區墊底。

光芒明星左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）主投5局失3分2分自責，收本季首勝。光芒以9勝7敗暫居美聯東區龍頭。

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