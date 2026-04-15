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MLB》岡本和真關鍵追平安、相隔14天進帳打點 藍鳥賞釀酒人6連敗

2026/04/15 14:20

岡本和真。（路透）岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天作客釀酒人，藍鳥日本好手岡本和真今天單場雙安，包含第9局擊出關鍵追平安打，藍鳥在延長賽10局攻進超前3分，終場以9比7贏球，釀酒人吞6連敗。

前8局打完藍鳥以3比4落後，第9局釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）不穩，藍鳥靠保送和二壘安打攻占二、三壘，岡本和真擊出三游間穿越安打攻回1分追平。接著藍鳥再靠滾地球護送跑者回來1分，並由克萊門特敲出適時安打，單局攻下3分完成超前。

未料9局下藍鳥終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）放火，被釀酒人圖榮（Brice Turang）敲安追回1分，洛克里奇（Brandon Lockridge）擊出追平二壘安打，兩隊6比6進入延長賽。

10局上藍鳥重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出帶有1分打點的二壘安打，麥特‧蕭（Myles Straw）也敲帶有2分打點的二壘安打，單局拿到3分。釀酒人10局下只追回1分，藍鳥最後贏球、並終止2連敗。

岡本和真此戰擔任第七棒三壘手，全場4打數2安，貢獻1分打點，跑回1分，吞1次三振，賽後打擊率為2成24，整體攻擊指數（OPS）為0.642。

這是岡本和真自美國時間3月31日之後，再度進帳打點，也中斷連3場沒有敲安的表現。

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