NBA附加賽》阿夫迪賈轟41分！ 率拓荒者驚天逆襲太陽進軍季後賽

阿夫迪賈。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕例行賽排在西部第7的太陽、第8拓荒者今天決戰鳳凰城，拓荒者在第4節最多落後11分，靠著主將阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下41分，尤其關鍵時刻就像戰神一般，率拓荒者以114：110逆轉太陽，搶下西部第7種子，將在首輪季後賽對上馬刺。

太陽上季36勝46敗，僅排西部11名，最後整季成場空，本季則以45勝37敗排名西部第7，在附加賽獲得主場優勢對上42勝40敗的拓荒者。

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太陽第二節雖一度落後雙位數，不過他們還是有辦法追近，半場結束拓荒者則以65：62領先太陽。不過，太陽第3節剩5分鐘到第4節掃出一波24：4猛攻，反倒領先拓荒者10分，當中表現最突出就是太陽的「硬漢」布魯克斯（Dillon Brooks），這段期間有進攻、有防守，率隊打出一波流。

阿夫迪賈。（法新社）

末節最多落後11分的拓荒者，仍有回神並做出反擊，跟太陽持續拉鋸，拓荒者主將阿夫迪賈（Deni Avdija）在37.3秒上籃得手，拓荒者又變成109：108領先，布克（Devin Booker）則用一記妙傳給古德溫（Jordan Goodwin）完成漂亮上籃再次超前，但他加罰沒進，阿夫迪賈反而展現超強決心完成2＋1上籃，而太陽最後反撲無功而返，拓荒者用精彩逆轉帶走勝利。

阿夫迪賈無愧為拓荒者現任一哥，此仗打出戰神氣勢，繳出41分、12助攻、7籃板，資深老將J.哈勒戴（Jrue Holiday）貢獻21分。

太陽表現最佳為J.格林（Jalen Green），他攻下全隊最高35分，無奈最後三分球出手落空，一哥布克（Devin Booker）貢獻22分，提前6飯畢業的布魯克斯貢獻20分。太陽無緣在主場守住勝利，只能在下一場對上快艇、勇士之間的贏家，力拚西部第8種子席次。

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