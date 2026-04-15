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嘉義市代表隊全中運授旗 黃敏惠贈加菜金

2026/04/15 13:34

嘉義市宣信國小田徑選手林欣妤代表授旗。（嘉義市政府提供）嘉義市宣信國小田徑選手林欣妤代表授旗。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今年全國中等學校運動會4月18日在嘉義縣立棒球場舉行開幕典禮，各項賽事已經啟動，嘉義市政府今舉行代表隊授旗典禮，市長黃敏惠致贈加菜金與水果，期勉選手以最佳狀態迎戰，勇敢追夢、再創巔峰。

除全中運賽事，全國小學田徑錦標賽5月將在花蓮縣立田徑場舉辦，嘉義家職角力常勝軍湯昔恩以及宣信國小田徑選手林欣妤，與嘉義市代表隊將挑戰全國中小學競技殿堂。

黃敏惠表示，嘉義市連續5年獲得運動i台灣2.0計畫特優縣市，全民運動表現名列非六都第一，市府持續推動運動向下扎根，運動社團今年目標突破160個。

黃敏惠說，去年全中運及全國小學田徑錦標賽，嘉市代表隊締造優異成績，市府頒發逾94萬元獎勵金、全中運獎勵金及參賽住宿補助；今年3月26日至4月2日登場的全中運跆拳道品勢與對打項目，嘉義市代表隊已經獲得1銀2銅及1項第5名及4項第7名，展現強勁實力。

黃敏惠表示，市府各局處跨域合作，結合文化及運動，在嘉義文學館舉辦「球者魂也—嘉義棒球文學特展」，4月22日起在嘉義市棒球場，將舉辦多場中華職棒例行賽事，歡迎民眾到嘉義市為職棒選手加油。

嘉義家職湯席恩是角力賽事常勝軍。（嘉義市政府提供）嘉義家職湯席恩是角力賽事常勝軍。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（左二）今頒贈加菜金給民生國中選手代表黃彥碩。（嘉義市政府提供）嘉義市長黃敏惠（左二）今頒贈加菜金給民生國中選手代表黃彥碩。（嘉義市政府提供）

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