MiLB》台灣20歲左投林維恩先發4局狂賞6K 李灝宇單場吞3次三振

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣20歲左投林維恩，今天先發交出4局賞6次三振，失掉2分的表現。效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇則是單場吞3次三振。

林維恩今天先發面對教士隊2A，首局被擊出3安，包含挨了一發兩分砲。第2局林維恩雖然被敲1安、還出現1次暴投，他單局賞3次三振化解危機。

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第3局林維恩先三振1人後，投出保送，隨後連續解決2人結束該半局。第4局林維恩讓對手3上3下，完成投球工作。運動家2A最後以7比2贏球。

總計林維恩先發4局是本季最長，共68球中有42顆好球，被敲4安包含1轟，失掉2分，賞6次三振、丟次1次保送，賽後防禦率為3.27。林維恩本季先發3場合計投11局，累積送出14次三振。

效力小熊3A的台灣混血重砲「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），今天再與效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）再度同場對決。強納森‧龍全場3支0、選到2次保送，跑回1分，賽後打擊率為3成05；費爾柴德全場4支0、吞3次三振，賽後打擊率為2成86。小熊3A最後以8比1贏球。

效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇，今天面對紅人3A，李灝宇全場4支0、吞3次三振，本季在3A出賽8場，共32打數敲6安，貢獻5分打點，打擊率1成88，上壘率2成29，整體攻擊指數（OPS）為0.417。老虎3A最後以4比18慘敗。

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