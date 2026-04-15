翁章梁視察全中運軟網場地 勉勵嘉縣選手發揮主場優勢爭取佳績

三和國小校友就讀國立體育大學的簡妙樺日前代表台灣到泰國參加亞洲大學軟式網球錦標賽獲得團體金牌，嘉義縣長翁章梁恭喜她為國爭光。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕全國中等學校運動會軟式網球比賽4月16日至4月23日在嘉義縣大林鎮三和國小網球場舉行，嘉義縣長翁章梁今15日前往三和國小網球場比賽場地及賽會準備情形，並慰勞選手、教練及工作人員。翁章梁表示，競技體育需要付出許多練習跟努力，才有可能在比賽取得好成績，希望大家都能勇奪佳績。

軟式網球賽項目有國中組及高中組男子、女子團體賽、單打、雙打及混雙，團體賽採「2雙1單」制。國中組在紅土球場進行，高中組在硬地比賽。

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翁章梁說，競技體育是一項專業，選手們不是打身體健康的，而是在賽場上展現專業，跟他人切磋，慢慢成長，祝福大家拿到名次，為整個縣市帶來光榮感，這對教練來說也是極其重要的成就感。

縣府教育處長李美華表示， 三和國小是嘉義縣軟式網球基地，近幾年拓展至平林國小，國中有永慶高中國中部、大林國中及協同中學銜接，高中則有永慶高中體育班，從國小到國中、高中三級相當完整，讓嘉義縣軟式網球在國內具有舉足輕重地位，大林國中去年全中運獲得國女團體組銅牌，今年目標坐三望二搶第一。

三和國小校友就讀國立體育大學的簡妙樺，日前代表台灣到泰國巴吞他尼府舉行的2026年第二屆亞洲大學軟式網球錦標賽獲得團體金牌，翁章梁特別和簡妙樺合影，恭喜她為國爭光。

嘉義縣長翁章梁勉勵軟式網球代表隊。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣全中運軟式網球代表隊正在備戰。（記者蔡宗勳攝）

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