MLB》二刀流大谷同場投打恐被封印？ 道奇總管點出關鍵考量

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平將在明日雙刀出鞘，先發登板對戰大都會拚本季第2勝。總管高梅茲（Brandon Gomes）接受日媒專訪表示，為了力拚三連霸，不排除讓大谷先發登板時不打擊。

大谷翔平自2021年在天使隊首度以投打二刀流出賽，自2022年「大谷條款」通過後，他只要先發登板幾乎都會同時上場打擊，展現強投豪打的實力，該年同時達成規定投球局數與規定打席的史上首見壯舉，然而，這對身體的負擔是顯而易見的。

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大谷睽違3年再度以二刀流迎接開季，如何管理「二刀流大谷」將影響道奇爭冠之路，總管高梅茲接受日媒《Sponichi Annex》專訪時語出驚人表示，「在投球當天不以DH身分出賽，這絕對是一個可以考慮的選項。」大谷翔平將在7月滿32歲，而道奇本季也將挑戰3連霸，因此必須確保大谷能以絕佳的狀態迎接季後賽，高梅茲認為，為了減輕大谷的負擔，這是必須討論的事情。我們一定要進行協商。

高梅茲強調，管理「二刀流大谷」最重要的一環就是對話，球隊會提出他們的想法，並詢問大谷的看法，並以此做出對他與球隊最有利的判斷。大谷是那種每天都想上場的球員，因此偶爾需要透過對話要求休息。高梅茲也提到，為了避免大谷受傷，如果有必要的話，也會拉長他的登板間隔。

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