高球》松柏嶺未來賽力抗熱浪 地主女將陳之敏首輪並列領先

陳之敏首回合暫並列領先。（TLPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕女子台巡賽今年首場未來賽「2026 松柏嶺未來賽」於松柏嶺高爾夫俱樂部進行首回合，47位職業選手與6位年滿13歲業餘小將力抗熱浪，地主台灣女將陳之敏憑藉穩定擊球繳出68桿，與首度參與台巡賽的日本好手園田結莉亞並列領先。

從練習日到首輪打完，陳之敏完美掌握松柏嶺球場特性，今進帳六鳥和兩記柏忌，持續穩定的演出幫助自己在首日順利攻頂，「共有十洞開球上球道，更精準的鐵桿也讓我能夠順利在十三個球洞標準桿上果嶺，加上因應果嶺速度調整出更積極的推桿力道，將總推桿數壓縮至27推。」

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通過今年資格賽進入女子台巡賽的園田結莉亞，初次正式比賽絲毫不怯場，僅出現兩次柏忌，收穫一鷹四鳥，繳出亮眼成績單：「我的長桿和推桿表現都很理想，同時揮桿節奏一整天都很穩定。如果接下來兩天要續創佳績，我會在明天早上先做好伸展運動做足準備，同時適度練推來記住今天推桿的距離感。」

巡迴賽新人黃亭瑄同樣繳出佳績，她與周咨佑各以低於標準桿3桿的69桿，目前暫以並列第三名、一桿差距前進第二輪，正享受台巡菜鳥年的黃亭瑄說：「賽前做好球場策略，知道哪一洞開球該選擇哪支球桿，讓自己可以避開不好的球位和障礙區，特別的是今天有幾洞運氣還不錯，即使開球有些偏離，但接下來一桿還是順利將路線修正回來。」

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