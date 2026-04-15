自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》松柏嶺未來賽力抗熱浪 地主女將陳之敏首輪並列領先

2026/04/15 16:06

陳之敏首回合暫並列領先。（TLPGA提供）陳之敏首回合暫並列領先。（TLPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕女子台巡賽今年首場未來賽「2026 松柏嶺未來賽」於松柏嶺高爾夫俱樂部進行首回合，47位職業選手與6位年滿13歲業餘小將力抗熱浪，地主台灣女將陳之敏憑藉穩定擊球繳出68桿，與首度參與台巡賽的日本好手園田結莉亞並列領先。

從練習日到首輪打完，陳之敏完美掌握松柏嶺球場特性，今進帳六鳥和兩記柏忌，持續穩定的演出幫助自己在首日順利攻頂，「共有十洞開球上球道，更精準的鐵桿也讓我能夠順利在十三個球洞標準桿上果嶺，加上因應果嶺速度調整出更積極的推桿力道，將總推桿數壓縮至27推。」

通過今年資格賽進入女子台巡賽的園田結莉亞，初次正式比賽絲毫不怯場，僅出現兩次柏忌，收穫一鷹四鳥，繳出亮眼成績單：「我的長桿和推桿表現都很理想，同時揮桿節奏一整天都很穩定。如果接下來兩天要續創佳績，我會在明天早上先做好伸展運動做足準備，同時適度練推來記住今天推桿的距離感。」

巡迴賽新人黃亭瑄同樣繳出佳績，她與周咨佑各以低於標準桿3桿的69桿，目前暫以並列第三名、一桿差距前進第二輪，正享受台巡菜鳥年的黃亭瑄說：「賽前做好球場策略，知道哪一洞開球該選擇哪支球桿，讓自己可以避開不好的球位和障礙區，特別的是今天有幾洞運氣還不錯，即使開球有些偏離，但接下來一桿還是順利將路線修正回來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中