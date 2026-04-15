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MLB》教士火球終結者飆K再寫史上最狂偉業！ 跨季連續無失分逼近隊史紀錄

2026/04/15 16:52

教士火球男米勒。（美聯社）教士火球男米勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天靠著柏格特（Xander Bogaerts）3安猛打賞、3打點，以及金恩（Michael King）6局5K失1分的優質先發，教士終場以4：1逆轉水手，收下6連勝。教士火球終結者米勒（Mason Miller）9局上關門成功，後援1局1K無失分，最速164.3公里，收下本季第5場救援成功，他已經超過8個月未曾失分，逐漸逼近隊史紀錄。

米勒去年在交易大限前被運動家交易至教士，自2025年8月5日對戰響尾蛇失2分之後，他再也沒有失分，無論是在季後賽、經典賽，以及代表教士出賽的28場比賽中都沒有掉分。米勒目前的跨季連續無失分紀錄推進至29.2局，這是現役最長紀錄，距離梅雷迪斯（Cla Meredit）保持的33.2局隊史紀錄僅差4局，只要再解決一人次，就能追平1980年的傳奇球星斯（Randy Jones）的30局，並列隊史第二。

教士隊總教練史丹曼（Craig Stammen）盛讚米勒的表現，「能與瓊斯相提並論，這是一件很有趣的事，瓊斯是教士隊史上最偉大的投手之一，而米勒現在正與他齊名。」根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，米勒本季至今面對27名打者，已經狂飆20K，三振率高達74.1%，創下自1900年以來開季前8場登板最高紀錄。

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