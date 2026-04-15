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中職》鄭浩均情緒急躁引發外界關注 平野惠一解釋原因

2026/04/15 17:30

中信兄弟投手鄭浩均和捕手陳統恩。（資料照，記者廖耀東攝）中信兄弟投手鄭浩均和捕手陳統恩。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟本土王牌「美美」鄭浩均昨天跟24歲菜鳥捕手陳統恩搭配時，兩度出現投球超時違規，外界關注鄭浩均跟陳統恩的互動。對此，中信球團今轉述總教練平野惠一說法，強調是Pitchcom（電子暗號發送器）出現了訊號延遲問題。

平野惠一表示，「首先，昨日場上前幾局出現投手使用的 Pitchcom（電子暗號發送器）出現了訊號延遲問題。當時對於投手鄭浩均來說，雖然未在第一時間發現是硬體問題，但在高度競爭的投球節奏中，接收暗號的不流暢直接影響了他的專注度，也因此在場上展現出較為急躁的情緒。」

平野也說，由於當時休息室端的接收設備運作一切正常，在資訊對等的情況下，教練團第一時間並未察覺場上的硬體已出現收發落差，因此仍以常規的比賽節奏進行調度，交由場上投捕手進行溝通，未能即時針對設備問題介入處理，「這次的經驗也讓我們意識到，未來在硬體配套的監測上，需要更仔細的應變機制。」

平野強調：「棒球是一項團隊運動，溝通與信任是基礎。我們已經針對這次的技術延遲制定了應變措施，也讓選手理解，專業化的設備也可能遭遇硬體問題，若有察覺不對，應立即主動示意，交由教練團處理。」

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