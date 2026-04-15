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中職》解鎖看球新視角！洲際球場「最美露臺」曝光 商場開幕引卡位潮

2026/04/15 18:25

球迷在洲際購物商場露臺遠眺棒球賽事。（記者廖耀東攝）球迷在洲際購物商場露臺遠眺棒球賽事。（記者廖耀東攝）

〔記者張軒哲、廖耀東／台中報導〕台中市漢神洲際購物商場上週五（10日）開幕，與洲際棒球場緊鄰的建築設計，帶給球迷期待與新鮮感，昨（ 14）與今（15）日中信兄弟賽事開打前，已有民眾提早卡位，準備以不同視角觀看賽事。

據了解，洲際購物商場四樓露臺屬於nana’s green tea空間，民眾只要消費即可進場，一邊享用餐點一邊遠眺球場；六樓尚屋新韓式烤肉則提供包場與活動形式，讓聚會場合多了「看球」元素，氣氛熱絡又新鮮，尚屋的另一半露臺是自由進場觀看。

夕陽映照下，露臺可見有人倚欄聊天，有人專注觀賽，也有人拍照打卡，但距離球場本壘板與打擊區有一段距離，無法清楚辨識球員臉孔，與在球場座位近距離看球，仍缺少臨場感受。

商場同時提醒遵守露臺規範，禁止直播、使用攝影機器材錄影及使用測速器蒐集球員資料。禁止使用 300mm 以上規格之望遠鏡頭（含各式腳架、穩定器、自拍棒等任何類型輔助器材）拍攝，且不得使用閃光燈，禁止使用探照燈、雷射筆等影響場內比賽，禁止拋撒紙花及攜帶任何有影響比賽之疑慮的道具（包含瓦斯汽笛、鞭炮等危險物品）。

洲際購物商場露臺可盡覽洲際棒球場。（記者廖耀東攝）洲際購物商場露臺可盡覽洲際棒球場。（記者廖耀東攝）

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