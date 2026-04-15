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亞沙運》揮別跳高失憶症 全國紀錄保持人葉柏廷期待未知的挑戰

2026/04/15 18:44

「2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會」代表團授旗典禮全體合影。（運動部提供）「2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會」代表團授旗典禮全體合影。（運動部提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會將在4月22日至30日在中國舉行，今舉行授旗典禮，全國跳高男子紀錄保持人葉柏廷揮別「跳高失憶症」，希望能在這次的亞沙運調整狀態，持續力拚名古屋亞運達標。

運動部李洋部長出席「2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會」代表團授旗典禮。（運動部提供）運動部李洋部長出席「2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會」代表團授旗典禮。（運動部提供）

葉柏廷在2024年全大運飛過2公尺30，成為全國跳高男子紀錄保持人，但隨後卻受到傷勢所擾，因腳踝前距腓韌帶撕裂傷一度關機，接受PRP注射治療，德國世大運的發揮也不如預期。

本屆亞沙運是台灣首度派出田徑代表隊，葉柏廷表示，對於泥沙地的場地非常陌生，「現在也還不知道是泥沙地還是純沙地，但就是當作非常好的挑戰與體驗，希望能調整狀態，為之後的達標努力。」

對於傷勢恢復狀況，葉柏廷形容，受傷後一度出現「跳高失憶症」，表現相當起伏，花了很多時間找回狀態，「現在有點算脫胎換骨，不想一直活在過去，也藉由冥想舒緩焦慮，希望自己可以更好。」

葉柏廷。（記者盧養宣攝）葉柏廷。（記者盧養宣攝）

本屆亞沙運將在4月22日開幕，台灣共計派出71名選手（男子選手35人、女子選手36人）參加公開水域游泳、3對3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船、運動攀登、鐵人水陸兩項、沙灘排球及沙灘角力等10種運動，運動部長李洋今為我國代表團授旗，並致贈20萬元加菜金，由公開水域游泳選手卓承齊代表領受。

運動部李洋部長致贈2026第6屆三亞亞洲沙灘運動會代表團加菜金，由卓承齊選手代表領受。（運動部提供）運動部李洋部長致贈2026第6屆三亞亞洲沙灘運動會代表團加菜金，由卓承齊選手代表領受。（運動部提供）

蔡家福團長將代表團團旗授予王景成總領隊。（運動部提供）蔡家福團長將代表團團旗授予王景成總領隊。（運動部提供）

2026第6屆三亞亞洲沙灘運動會代表隊名單。2026第6屆三亞亞洲沙灘運動會代表隊名單。

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