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大谷出賽拚第2勝、挑戰跨季連49場上壘 今日賽事預告與轉播

2026/04/16 07:01

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，大聯盟一年一度「羅賓森日」今天登場，天使與洋基4連戰的第3場，科查諾維奇（Jack Kochanowicz）將對決希爾（Luis Gil），「神鱒」楚奧特（Mike Trout）和「法官」賈吉（Aaron Judge）能否同場開轟較勁引發關注。另一場為道奇續戰大都會，日本二刀流巨星大谷翔平將與明星右投霍姆斯（Clay Holmes）過招，力拚第2勝，而大都會則希望中止近期的7連敗，大家千萬不要錯過了。

NBA附加賽今有2場轉播，七六人在主場對上東部老八魔術的強力挑戰，此役贏家就確定是季後賽第7種子。至於柯瑞（Stephen Curry）為首的勇士將作客踢館有雷納德（Kawhi Leonard）坐鎮的第9種子快艇，輸家將提前放暑假，戰況精彩可期。

中職只有1場賽事，統一獅作客挑戰樂天桃猿，獅隊派出洋投喬登，桃猿推出麥斯威尼應戰，盼能中止2連敗，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：00 天使 VS 洋基 愛爾達體育2台

10：00 大都會 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA附加賽

07：30 魔術 VS 七六人 緯來體育、愛爾達體育1台

10：00 勇士 VS 快艇 緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17：00 樂天 VS 軟銀 DAZN 1

中職

18：30 統一 VS 樂天 DAZN 2

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