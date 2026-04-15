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中職》大復活！王維中暌違374天勝投 賞兄弟隊史最速10敗

2026/04/15 21:19

王維中。（記者廖耀東攝）王維中。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹王維中今天飆出生涯第一次至少6局無失分無四死球的代表作，率隊以4：0奪下4連勝，王維中進帳暌違374天的勝投，亦是轉戰台鋼首勝，同時賞給中信兄弟本季第10敗，追平1997年兄弟12戰10敗的隊史最速紀錄。

王維中開賽就演出6上6下，3局下才被中信敲雙安，但他該局製造滾地球出局化解危機，4局下被張仁瑋敲安後，連續解決10名打者，7局下才被陳俊秀敲安，在他解決詹子賢後，台鋼教練團換上王維中胞兄王躍霖登板，他幫弟弟守下壘上的責任失分。

王維中合計91球吃6.2局，僅被敲4支安打，投出3次三振，無失分，這是王維中返台後第3場至少6局無失分的先發，若是無四死球則是生涯第一次。

中信兄弟王牌投手羅戈前2局變相6上6下 ，但台鋼在3局上2出局突破羅戈，林家鋐內野安打帶起攻勢，陳文杰擊出適時安打二壘安打先馳得點，曾子祐四壞堆壘包，再靠暴投攻佔二、三壘，吳念庭擊出2分打點的適時安打，率隊猛攻3分大局。

即便羅戈回穩於4局上猛飆3K，5至6局僅被敲1支一壘安打，休4天先發6局猛飆8K，但隊友援護0分。中信兄弟豪華洋投陣容開季8場先發無勝投，追平隊史在1990年的最晚紀錄。

台鋼在9局上攻勢再起，伍立辰投2次四壞又被魔鷹敲安攻佔滿壘，中信換上左投錢可倫，雖然連飆2K，最終仍被劉時豪敲1分打點的適時安打，讓台鋼進帳保險分，打線在9局下無法逆轉，吞下第10敗。

陳文杰。（記者廖耀東攝）陳文杰。（記者廖耀東攝）

吳念庭。（記者廖耀東攝）吳念庭。（記者廖耀東攝）

羅戈。（記者廖耀東攝）羅戈。（記者廖耀東攝）

王維中暌違374天勝投。（記者廖耀東攝）王維中暌違374天勝投。（記者廖耀東攝）

台鋼賞兄弟隊史最速10敗。（記者廖耀東攝）台鋼賞兄弟隊史最速10敗。（記者廖耀東攝）

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