中職》張政禹延長賽敲出致勝安打 富邦悍將失望收場

味全龍張政禹延長賽敲出致勝安打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊富邦悍將對味全龍之戰，比賽一度因雨暫停50分鐘，兩隊鏖戰9局形成平手，延長賽10局上龍隊靠張政禹關鍵安打，打下勝利打點，最終就以1：0氣走富邦。

這場比賽打到晚上7點39分因雨宣告暫停，50分鐘後賽事重啟，前5局在雙方先發投手魔神龍、游霆崴壓制下，難越雷池一步，6局下一出局後張育成敲安再盜上二壘，此時魔神龍因左手指傷勢退場，由李超上場救火，他連續讓范國宸、孔念恩擊出三壘滾地球出局力保不失。

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此役為魔神龍從樂天桃猿轉戰龍隊後初登板，用84球先發5.1局被敲6安，另有4K和1次保送無失分，游霆崴用92球先發6局，被敲出3支安打無失分，兩人皆無關勝敗。

9局上富邦推出守護神曾峻岳登板，龍隊靠李展毅、李凱威安打加上盜壘，一度形成一出局二、三壘有人局面，曾峻岳及時穩住陣腳連續三振王順和、張祐嘉化險為夷。

9局下龍隊派林鋅杰登板，一出局後孔念恩安打再盜上二壘，林岳谷選到保送，接著戴培峰、王念好遭三振，富邦攻勢瓦解，比賽進入延長賽採突破僵局制。

10局上龍隊靠該局首棒打者張政禹適時安打進帳1分，下個半局龍隊由陳冠偉登板關門順利守成。

味全龍先發投手魔神龍。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手游霆崴。（記者陳志曲攝）

味全龍拿下勝利。（記者陳志曲攝）

富邦悍將吞敗。（記者陳志曲攝）

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