中職》「但是...好像下面也沒有人了」 張政禹MVP感言很爆笑

味全龍張政禹延長賽敲出致勝安打。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年經典賽國手張政禹回到中職季賽表現持續低迷，今天對富邦悍將之戰，前9局3次打擊，兩度在得點圈有人他都錯失建功機會，延長賽10局上他敲出勝利打點安打，幫助味全龍以1：0險勝富邦悍將，本季首度獲選單場MVP，累計打擊率升至1成67，同時也是本季個人第1分打點。

今天賽後張政禹表示，教練團給他很多信心，叫他大膽打，沒有要他短打，就相信自己，「一開始我也想說只是推進，有時候想法愈多會讓自己愈複雜，當時沒有太多想法，希望把球打進場內。」

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開季持續低潮，張政禹說，「這是一件很困難的事情，每一位選手都會遇到，前一陣子是李凱威，我跟他一起低潮滿久的，做什麼事情都綁手綁腳，我希望這支安打打出來之後可以更放得開，前面得點圈有人我有機會建功，但沒把握住，後面有機會教練還是繼續相信我，這一切功勞就是相信自己、感謝教練。」

10局上有想過自己會被換代打嗎 ？張政禹沉思幾秒，「其實...有想過。」隨後他說，「狀況真的沒有到很好，但是...好像下面也沒有人了，也沒辦法換了。」語畢，哄堂大笑。

張政禹說，最差就這樣子了，就像李凱威說得，再差，沒有人比他差了，就這樣子，「我就放寬心了，很多人叫我享受比賽，前面比賽還是綁手綁腳，很開心今天有這樣的表現。」

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