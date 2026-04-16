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中職》全聯盟唯二洋砲92打數0轟 魔鷹打點「海放」邦力多

2026/04/16 07:08

魔鷹。（記者廖耀東攝）魔鷹。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕昨天台鋼雄鷹洋砲魔鷹繳3安猛打賞，另一戰富邦悍將洋砲邦力多4打數敲1安，兩人都沒有開轟、也沒有進帳打點，本季魔鷹52打數0轟，邦力多40打數0轟，中職全聯盟唯二洋砲全壘打都尚未開張，合計92打數0轟。

順帶一提，本季本土打者累計2216打數轟出34發全壘打，平均65打數敲出1轟。

魔鷹過去兩年總計763打數狂敲55轟，平均13.9打數敲出1發全壘打，去年球季完成全壘打王二連霸，今年全壘打雖然還沒開胡，不過他以16分打點暫居聯盟榜首，遙遙領先邦力多的2分打點，另外，魔鷹打擊率3成46、上壘率4成04、長打率4成81，同樣力壓邦力多的打擊率2成75、上壘率3成26、長打率3成50。

魔鷹打點「海放」邦力多，關鍵在於得點圈機會和掌握度，本季魔鷹在得點圈有人情況下，19打數狂掃12安，包含6支二壘安打，灌進15分打點，打擊率高達6成32、長打率9成47，反觀邦力多得點圈有人只有7打數1安打，打線2分打點，打擊率1成43。

★本季魔鷹VS.邦力多打擊成績

球員 出賽 打數 安打 全壘打 打點 打擊率 上壘率 長打率 得點圈打擊率

魔鷹 13 52 18 0 16 0.346 0.404 0.481 0.632

邦力多 10 40 11 0 2 0.275 0.326 0.350 0.143

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