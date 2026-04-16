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MLB》突然取消二刀流！大谷翔平時隔1783天只當投手 日媒分析原因

2026/04/16 07:23

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天續戰大都會，日本巨星大谷翔平原先將要投打二刀流先發出戰，然而道奇公布賽前先發打線，大谷翔平並未在陣中，而是只擔任先發投手，也是他相隔1783天後首次只專注投球。

「投手大谷」本季出賽2場拿下1勝0敗、防禦率0.00；「打者翔平」出賽17場，打擊率0.254、5轟、10打點、攻擊指數0.910。今天將是「投手大谷」生涯首度面對大都會，然而原先擔任第一棒指定打擊的他，卻不在先發打線當中，改由右外野手塔克（Kyle Tucker）擔任核彈頭，指定打擊則交給拉辛（Dalton Rushing）。

這也是大谷翔平自美國時間2021年5月28日仍效力天使時對運動家之戰以來，相隔1783天再次以純投手身份上場。而先發投手退場後將無法在以指定打擊身分上場，若想繼續打擊就必須改當野手，也因此今天基本上確定看不到「打者翔平」。

日媒《產經體育》指出，大谷日前對大都會之戰曾遭到一顆94英里（約151.2公里）速球擊中右肩，加上道奇正處主場6連戰最後一戰，接下來將迎來一波13連戰，考量到大谷剛回歸二刀流完全體，加上仍是賽季初期，被視為是以身體狀況為優先的調度策略。

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