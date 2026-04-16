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MiLB》砲轟157公里火球伸卡！李灝宇超狂怪力夯出本季首轟（影音）

2026/04/16 07:45

李灝宇。（資料照，美聯社）李灝宇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇，今天面對紅人3A擔任先發第2棒指定打擊，敲出本季首轟，單場貢獻2分打點。

李灝宇今天在8局上無人出局一壘有人時上場打擊，面對紅人火球男梅伊（Luis Mey），李灝宇逮中一顆97.5英哩（156.9公里）內角伸卡球，夯出右外野反方向2分砲，擊球初速96.8英哩、飛行距離341英呎，本季首轟出爐。

李灝宇今天雖然4打數僅敲出1支安打，但前3打席分別敲出初速100.2英哩中外野平飛球、93.1英哩右外野飛球與97.9英哩三壘滾地出局，此役4次打擊有3次形成Hard-Hit，狀況持續回溫中。賽後李灝宇打擊率0.154、攻擊指數0.454。

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