MLB》吉田正尚連5場敲安、「故事哥」開轟+5打點 紅襪斬斷雙城4連勝

吉田正尚。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天5打數敲出1安、貢獻1分打點，連5場出現安打。紅襪「故事哥」史托瑞（Trevor Story）單場2安貢獻5分打點，包含一發三分砲，幫助紅襪在客場以9比5擊敗雙城，紅襪中止近期的2連敗。

吉田正尚此戰擔任第三棒指定打擊，首打席揮出左外野二壘安打，紅襪1出局攻占二、三壘，但球隊無功而返。雙城打者馬丁（Austin Martin）1局下轟出陽春砲。

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第3局紅襪隊無人出局攻占滿壘，吉田正尚敲二壘滾地球，雙城二壘手基斯查爾（Luke Keaschall）第一時間沒有接好，還發生傳球失誤，讓紅襪跑回2分。接著史托瑞敲出左外野三分砲，本季第2轟出爐，紅襪單局灌進5分。

紅襪「故事哥」史托瑞。（路透）

紅襪第5局靠莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）的適時二壘安打、以及捕手王康納（Connor Wong）的高飛犧牲打，單局再拿2分。第7局史托瑞擊出帶有2分打點的二壘安打，把比數擴大至9比1；雙城打線9局下追回4分，最終輸球中止近期的4連勝。

吉田正尚全場5打數1安1打點，跑回1分，吞2次三振，近期連5場敲出安打。吉田正尚本季出賽11場，共28打數敲8安，貢獻4分打點，今年首轟尚未開張，打擊率為2成89，上壘率為4成59，長打率為3成93，整體攻擊指數（OPS）為0.852。

紅襪左投厄利（Connelly Early）主投6局失1分，摘本季首勝。紅襪以7勝11敗排美聯東區墊底。

雙城先發投手伍德理查森（Simeon Woods Richardson）主投5局被敲10安包含1轟，失掉7分有6分自責，吞本季第3敗。雙城隊仍以11勝8敗居美聯中區龍頭。

Trevor Story's second homer of the season gives Boston a four-run lead as they try to avoid the sweep! pic.twitter.com/3490kbAS2S — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） April 15, 2026

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