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MLB》老虎大物新人開季才打11場 就獲8年總值47億延長合約

2026/04/16 08:42

老虎頭號大物新人麥戈尼格。（資料照，美聯社）老虎頭號大物新人麥戈尼格。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎頭號大物新人麥戈尼格（Kevin McGonigle）開季11場交出打擊率3成17、整體攻擊指數（OPS）為0.911的優異成績。如今麥戈尼格同意球隊一份8年總值1.5億美元（約新台幣47.8億元）的延長合約，這份合約從2027年開始生效。

現年21歲的麥戈尼格能鎮守三壘和游擊，是老虎隊史自2003年的英方提（Omar Infante）以來，最年輕進入球隊開幕戰名單的選手。

麥戈尼格在美國時間3月26日的大聯盟初登場，就交出4安猛打賞。截至昨天為止，麥戈尼格本季出賽17場，共敲20支安打是老虎全隊最多，貢獻1轟、8打點，打擊三圍是0.306/0.411/0.484。

先前包含海盜大物游擊手葛瑞芬（Konnor Griffin）與球隊簽9年1.4億美元的延長合約，水手大物游擊手艾默生（Colt Emerson）與球隊達成8年9500萬美元的延長合約，還有釀酒人潛力新秀游擊手普拉特（Cooper Pratt）與球團簽下8年5075萬美元的合約。

老虎隊棒球事務總裁哈里斯（Scott Harris）表示，「我們一看到這孩子上場比賽，看見他掌控好球帶、每一球都全力拚戰...就覺得『哇，對一個18歲的年輕人來說，這真的很不簡單』。我們知道他能守內野，也具備優秀的身體條件。」

「接下來只是看他能多快把一切整合起來，而他的成長速度，比我原本預期的還要更快。」哈里斯說道。

對於開出8年總值1.5億美元合約給麥戈尼格，哈里斯說，「如果你這樣想，這孩子原本如果選擇上大學，今年其實還有資格參加選秀，但他現在已經站上大聯盟，還拿到一份長約，所以我想他做出正確的決定。」

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