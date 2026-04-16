MLB》道奇22億明星終結者「神隱」恐進傷兵名單？主帥透露最新狀況

狄亞茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季砸3年6900萬美元（約新台幣22億）簽下前大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），然而自11日面對遊騎兵砸鍋之後，便未曾見到這位守護神上場，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）也說明他的狀況。

狄亞茲上次出賽是在4月11日，當時9下面對遊騎兵登板，投1局被敲4安狂失3分，吞下本季首次救援失敗。道奇目前在與狄亞茲的前東家大都會進行系列賽，然而前2戰打完，道奇採用史考特（Tanner Scott）與費西亞（Alex Vesia）關門，始終未見狄亞茲身影。

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值得關注的是，狄亞茲本季6場出賽，速球平均為95.8英哩，低於去年的97.2英哩，該場對遊騎兵救援失敗，狄亞茲的速球均速僅有95.5英哩或更低，這是他生涯僅第6次單場投超過5球以上時，速球均速低於95.5英哩。

對此道奇總教練羅伯斯表示，球隊對於狄亞茲的狀況不會太擔心，目前仍將他列於每日觀察，同時也不認為他需要進傷兵名單。昨天狄亞茲按照計畫進行牛棚練投，這也是為何他昨天沒上場關門，羅伯斯解釋，經防護團隊與投手教練團討論後，希望讓狄亞茲先投一次牛棚，如果狀況OK，那今天就有望上場。

道奇今天將與大都會進行3連戰最終戰，將派出大谷翔平對決明星右投霍姆斯（Clay Holmes），而原先預定投打二刀流的大谷，在日前右肩挨觸身球的影響下，今天臨時拔除先發指定打擊的任務，睽違1783天專注投球。

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