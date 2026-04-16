自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇22億明星終結者「神隱」恐進傷兵名單？主帥透露最新狀況

2026/04/16 08:04

狄亞茲。（資料照，美聯社）狄亞茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇休季砸3年6900萬美元（約新台幣22億）簽下前大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz），然而自11日面對遊騎兵砸鍋之後，便未曾見到這位守護神上場，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）也說明他的狀況。

狄亞茲上次出賽是在4月11日，當時9下面對遊騎兵登板，投1局被敲4安狂失3分，吞下本季首次救援失敗。道奇目前在與狄亞茲的前東家大都會進行系列賽，然而前2戰打完，道奇採用史考特（Tanner Scott）與費西亞（Alex Vesia）關門，始終未見狄亞茲身影。

值得關注的是，狄亞茲本季6場出賽，速球平均為95.8英哩，低於去年的97.2英哩，該場對遊騎兵救援失敗，狄亞茲的速球均速僅有95.5英哩或更低，這是他生涯僅第6次單場投超過5球以上時，速球均速低於95.5英哩。

對此道奇總教練羅伯斯表示，球隊對於狄亞茲的狀況不會太擔心，目前仍將他列於每日觀察，同時也不認為他需要進傷兵名單。昨天狄亞茲按照計畫進行牛棚練投，這也是為何他昨天沒上場關門，羅伯斯解釋，經防護團隊與投手教練團討論後，希望讓狄亞茲先投一次牛棚，如果狀況OK，那今天就有望上場。

道奇今天將與大都會進行3連戰最終戰，將派出大谷翔平對決明星右投霍姆斯（Clay Holmes），而原先預定投打二刀流的大谷，在日前右肩挨觸身球的影響下，今天臨時拔除先發指定打擊的任務，睽違1783天專注投球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中