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MLB》大谷翔平睽違近5年「只投不打」 道奇教頭曝觸身球影響

2026/04/16 07:59

大谷翔平在前天比賽挨觸身球。（資料照，美聯社）大谷翔平在前天比賽挨觸身球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天只當「投手大谷」先發對決大都會，沒有上演投打二刀流。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，這個決定和大谷被觸身球打中右肩有關，提到如果大谷沒有挨觸身球，今天就能以「投打二刀流」身分出賽。

大谷翔平在美國時間13日面對大都會的比賽，被對方左投皮特森（David Peterson）一顆94英哩（約151.2公里）伸卡球，失控砸中大谷的背部。

羅伯斯表示，今天沒有讓大谷翔平擔任指定打擊，主要是前幾天肩膀遭觸身球打中，仍有些痠痛不適。他提到，讓大谷翔平專注於投球，最能讓他在比賽過程中保持身體放鬆。

羅伯斯提到，大谷翔平在昨晚被告知這項決定時，感到有些意外，但仍表示接受，「就一場比賽來說，這樣的安排最合理，讓我們有最好的機會去照顧他的肩膀與背部。」

這將是大谷翔平自2021年5月28日之後，再度只以「投手大谷」身分出賽。

「投手大谷」本季先發2場，拿到1勝、防禦率仍是「0」，共投12局賞8次三振，被打擊率1成19，每局被上壘率為0.75。

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