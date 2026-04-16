MLB》整季報銷被道奇拋棄！超過550天沒投球的冠軍右投找到新東家

葛洛佛。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕29歲前道奇右投葛洛佛（Michael Grove）去年季後被放進讓渡名單，如今終於找到新東家，根據《坦帕灣時報》報導，光芒與葛洛佛簽下大聯盟合約，並將他放進15天傷兵名單，為了騰出40人名單空間，派比奧特（Ryan Pepiot）轉入60天傷兵名單。

葛洛佛2024年季後賽就曾因傷，被移出與教士的國聯分區系列賽名單，但仍隨道奇奪冠。道奇原本就預期葛洛佛無法趕上2025年球季開幕戰，儘管他在去年春訓初期仍有參與棒球訓練，也至少進行過一次牛棚練投，但在2月底就被迫徹底關機，最終接受右肩盂唇手術而整季報銷。

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葛洛佛最近一次出賽是在美國時間2024年10月6日，當時在國聯分區賽G2後援0.1局失1分，已經超過550天沒投球。在2018年選秀二輪獲道奇相中的他，自2022年登上大聯盟以來，為道奇出賽64場例行賽（20場先發），累積149.1局被敲161安，投出151次三振，防禦率5.48，拿下7勝7敗。

如今葛洛佛找到新東家，將於光芒力拼東山再起，不過這一切必須建立在他能先將肩傷養好的情況下，目前葛洛佛的復出時間表尚不明朗。

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