MiLB》快讓他升！台灣英雄「費仔」夯本季第3轟 猛打賞差點完全打擊

費爾柴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天面對小熊3A再度上演超狂好表現，敲出本季第3轟還上演猛打賞。

經典賽代表台灣隊夯2轟封神的費爾柴德，雖然沒能爭取到大聯盟開季，但在3A表現極佳。今天擔任先發第6棒中外野手，2局下第2打席敲出雙殺後就開起無雙模式，4局下敲出左中外野2分砲，本季第3轟幫助球隊破蛋，6局下敲出平飛安打後發盜上二壘，還因捕手傳球失誤一口氣進佔三壘，隨後也靠隊友開轟回本壘得分。

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Columbus Clippers OF Stuart Fairchild with a 383 foot 2-run shot in the 4th inning for Columbus 95.2 mph off the bat for his 3rd HR of the season. #GuardsBall pic.twitter.com/rYhvxWbdJ8 — Guardians Prospective （@CleGuardPro） April 15, 2026

7局下「費仔」又敲出左外野平飛二壘安打，只差一支三壘安打就能達成完全打擊，可惜沒能等到第5個打席。最終球隊9：4獲勝，「費仔」此役4打數3安猛打賞，貢獻2分打點，回本壘得到3分，賽後打擊率0.321、攻擊指數1.040。

另外，與「費仔」同場較勁的小熊3A台灣混血重砲「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），今天擔任先發第2棒一壘手，5打數敲出1支一壘安打，吞下3次三振，賽後打擊率0.297、攻擊指數0.797。

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