MiLB》歡迎回歸！道奇19歲台灣新星柯敬賢傷癒復出 球隊秀練習帥照

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇1A的19歲台灣潛力新星柯敬賢，因遭遇輕微傷勢，同時也針對打擊進行微調，因而延後開季。今天道奇宣布，將柯敬賢移出7天傷兵名單。

柯敬賢上季在亞利桑那新人聯盟（Arizona Complex League）出賽53場，繳出.367/.487/.539的恐怖打擊三圍，攻擊指數高達1.026，敲出4轟、30分打點，加權得分創造值（wRC+）高達142；不過來到1A後面臨撞牆期，32場出賽打擊三圍.219/.355/.281，攻擊指數0.636、0轟、4打點，wRC+僅88。

請繼續往下閱讀...

先前大聯盟官網記者卡利斯（Jim Callis）報導，柯敬賢遭遇股四頭肌輕微拉傷（quadriceps tweak），因此延長春訓，進行額外訓練與調整。如今柯敬賢從傷兵名單回歸，今天也參與球隊練習，道奇1A官方也在社群分享柯敬賢練球的照片，預計很快就能看到柯敬賢迎來本季初登場。

柯敬賢目前為道奇農場第16名的潛力新秀，《MLB Pipeline》給予柯敬賢打擊55分、力量50分、跑壘50分、臂力55分、守備50分與整體50分的評價。

在 Instagram 查看這則貼文 Ontario Tower Buzzers（@towerbuzzers）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法