自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》不適應美國生活的今井達也 美媒曝翻譯已換3人、點出隱憂

2026/04/16 09:24

今井達也。（美聯社）今井達也。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人日本火球男今井達也日前因右肩疲勞，進入15天傷兵名單，他昨天受訪透過翻譯表示，目前還不適應美國生活。《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）今天在美國棒球節目中《Foul Territory》指出，今井達也從春訓開始至今，已經使用過3位不同的通譯。

今井達也昨天透過翻譯受訪說，尚未適應美式生活，不只是棒球賽場，還包含場外的生活，「在美國的移動方式和日本不同，還有選手用餐的時間也不一樣。在日本，球員通常回到飯店後才吃晚餐。但在這裡，球員們是在球場用餐，這也是需要適應的地方之一。」

羅姆今天在節目中透露，「今井（達也）是透過翻譯受訪，而從春訓開始到現在，已經是第3位翻譯，這點值得注意。」他也提到，翻譯在轉述今井達也的回答時，並非使用第一人稱的「我」，而是以「他」的第三人稱方式傳達，影響當地記者撰寫報導的方式。

「我不會日文，因此無法確定今井實際的回答是否還包含更多未被傳達的語境。」羅姆說，「從話語之間來看，感覺他就是一個正在努力適應卻很掙扎的人。」

今井達也在今年季前以3年6300萬美元合約加盟太空人，但他開季前3戰的表現不理想，拿到1勝、防禦率高達7.27，先發3場合計僅投8.2局，共送出13次三振，也出現11次保送、1次觸身球。其中，今井達也前一場在客場面對水手，僅投0.1局失3分就遭KO。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中