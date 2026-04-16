MLB》不適應美國生活的今井達也 美媒曝翻譯已換3人、點出隱憂

今井達也。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人日本火球男今井達也日前因右肩疲勞，進入15天傷兵名單，他昨天受訪透過翻譯表示，目前還不適應美國生活。《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）今天在美國棒球節目中《Foul Territory》指出，今井達也從春訓開始至今，已經使用過3位不同的通譯。

今井達也昨天透過翻譯受訪說，尚未適應美式生活，不只是棒球賽場，還包含場外的生活，「在美國的移動方式和日本不同，還有選手用餐的時間也不一樣。在日本，球員通常回到飯店後才吃晚餐。但在這裡，球員們是在球場用餐，這也是需要適應的地方之一。」

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羅姆今天在節目中透露，「今井（達也）是透過翻譯受訪，而從春訓開始到現在，已經是第3位翻譯，這點值得注意。」他也提到，翻譯在轉述今井達也的回答時，並非使用第一人稱的「我」，而是以「他」的第三人稱方式傳達，影響當地記者撰寫報導的方式。

「我不會日文，因此無法確定今井實際的回答是否還包含更多未被傳達的語境。」羅姆說，「從話語之間來看，感覺他就是一個正在努力適應卻很掙扎的人。」

今井達也在今年季前以3年6300萬美元合約加盟太空人，但他開季前3戰的表現不理想，拿到1勝、防禦率高達7.27，先發3場合計僅投8.2局，共送出13次三振，也出現11次保送、1次觸身球。其中，今井達也前一場在客場面對水手，僅投0.1局失3分就遭KO。

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