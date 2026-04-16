MLB》全場製造26次揮空！日本球星今永昇太6局飆11K摘本季首勝

今永昇太。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日本明星左投今永昇太今天在客場先發面對費城人，今永交出6局狂賞11次三振，僅失掉1分。小熊團隊全場出現15支安打，最後以11比2大勝，小熊收下近4戰第3勝。

今永昇太開賽被費城人明星游擊透納（Trea Turner）敲陽春砲失掉1分，他從第2局起回穩，連續解決7名打者，直到第4局才再被敲安。

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今永昇太連續解決5人後，第6局一開始對透納投出保送，今永先三振2人，雖然發生暴投讓對手攻佔二壘，再讓費城人打者賈西亞（Adolis García）敲平飛球出局，完成投球工作。

總計今永昇太先發6局用97球，僅被敲3安，包含一發陽春砲，失掉1分，賞出11次三振追平生涯單場新高，此戰最快投到93英哩（約149.6公里），今永收下本季首勝，賽後防禦率為2.45。

今永昇太全場製造多達26次揮空、讓對手揮空率高達47％，其中變速指叉就有14次，四縫線速球則有5次，橫掃球有4次，伸卡球則有3次。

小熊打線全場有15支安打，日籍好手鈴木誠也單場2安，霍納（Nico Hoerner）單場3安包含雙響砲、貢獻5分打點。

費城人左投盧薩多（Jesús Luzardo）主投5.1局被敲12安，失掉9分有8分自責，吞本季第3敗，賽後防禦率為7.94。

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