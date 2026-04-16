MLB》「法官」第7轟緊追全壘打王！洋基72小時內二度向天使說再見

賈吉敲出本季第7轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使與洋基4連戰的第3場，洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）與天使老大哥「神鱒」楚奧特（Mike Trout）再度同場開轟，而洋基在9局下再度上演奇蹟逆轉秀，最終以5：4向天使說再見，系列賽取得第2勝。

洋基在系列賽首戰靠著再見暴投，以11：10擊敗天使；第2戰則是遭到天使火力展示，單場被敲5轟吞敗。雙方系列賽第3戰，洋基首局就靠著「法官」賈吉陽春砲先馳得點，本季第7轟也是全大聯盟第2多，緊追紅雀沃克（Jordan Walker）。2局下葛里遜（Trent Grisham）補上適時安打帶2分打點，洋基3：0領先天使。

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Aaron Judge hits his 3rd homer of the series! pic.twitter.com/WDOalYzUhY — MLB （@MLB） April 15, 2026

洋基先發火球男希爾（Luis Gil）前4局僅因被佛雷澤（Adam Frazier）敲出一發陽春砲失1分，飆出4次三振。然而5局上出狀況，遭到歐哈皮（Logan O'Hoppe）與「神鱒」楚奧特2轟重擊，單局失掉3分遭逆轉。其中楚奧特連3天在洋基體育場（Yankee Stadium）開轟，成為客隊史上第2人，第1人是2013年的卡布雷拉（Miguel Cabrera）。

洋基一路落後至9局下，1出局後奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安盜上二壘，威爾斯（Austin Wells）選到保送攻占一二壘，下一棒卡巴列羅（José Caballero）逮中天使終結者羅馬諾（Jordan Romano）的失投滑球，敲出中外野二壘安打，奇澤姆回本壘追平後，威爾斯也滑回本壘攻下再見分，天使提出挑戰仍維持原判，洋基就戲劇性在72小時內，第2度向天使說再見。

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系列賽首戰投出再見暴投的羅馬諾，今天投0.1局再度救援失敗，吞下本季第2敗；至於洋基火球男希爾先發5局挨5安（3轟）失4分，投出5K、2BB無關勝負，賽後防禦率7.00。洋基終結者貝納（David Bednar）後援1局飆2K無失分，收下本季首勝。

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