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MLB》不滿球迷酸「去自殺」、紅襪球星比中指回應 官方要調查了

2026/04/16 11:05

杜蘭。（美聯社）杜蘭。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪明星外野手杜蘭（Jarren Duran）昨天在比賽中不滿球迷對他辱罵「去自殺」，讓他氣得當場比出中指。大聯盟官方和雙城隊將對此事展開調查。

紅襪昨天與雙城的比賽，杜蘭在5局上敲二壘滾地球出局後，他在跑回休息室的途中，突然用左手對球迷出比中指。該場比賽紅襪以0比6敗給雙城。

「有人剛剛叫我去自殺，我現在已經習慣了。你知道嗎？」杜蘭在昨天賽後受訪說，自己不應該有那樣的反應，「但那種話還是會有點觸發情緒。」

杜蘭曾在紅襪與Netflix合作的紀錄片中，公開談及自己在2022年自殺未遂的黑暗經歷。杜蘭指出，「老實說，這算是我的錯，因為談到自己的心理健康，某種程度上引來酸民，所以我只能去習慣這些。我只是想忍住，不想把這件事帶進球隊。我們是來努力去贏球，我不應該把這些事情帶給任何人...但事情就是會發生。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說，他知道雙城隊正在處理這件事情，試著找出那位球迷。柯拉指出，如果查出身分，「很可能會是那個人最後一次進入大聯盟球場看球。」

雙城隊資深副總裁摩斯（Dustin Morse）表示，球隊是在昨天很晚時間才得知此事，「目前正在調查中，這樣的行為在我們比賽沒有容身之處。」

大聯盟官網證實也啟動調查，將同時檢視選手和球迷雙方的行為，再決定是否進行任何紀律處分。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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