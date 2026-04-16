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NBA附加賽》馬克西31分領軍擊敗魔術 七六人季後賽首輪對決塞爾提克

2026/04/16 10:22

馬克西。（路透）馬克西。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕NBA東部附加賽今天登場，馬克西（Tyrese Maxey）拿31分領軍，終場以109：97力退魔術，七六人鎖定第7種子，首輪將對陣第2種子塞爾提克，落敗的魔術則要與黃蜂爭奪東部最後一張季後賽門票。

七六人在例行賽與魔術交手3次取得2勝，在戰績同為45勝37敗，以第7名進軍附加賽，但恩比德（Joel Embiid）因闌尾炎手術缺陣，讓他們在季後賽之路變數。

不過馬克西扛起攻堅重任，上半場獨拿16分，P.喬治（Paul George）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）各進帳11分，七六人以59：55進入下半場，魔術則是靠貝恩（Desmond Bane）19分獨挑大樑，團隊僅27.3％三分球是最大致命傷。

七六人在第三節將分差擴大至11分，魔術靠著貝恩裡切外投的攻勢緊咬比分，雙方維持5分差距進入第四節，馬克西多元進攻手段讓對手防不勝防，關鍵階段還送出火鍋封阻對手上籃，加上卓蒙德（Andre Drummond）的跳投出手命中，在最後40秒將比分擴大至12分，徹底澆熄魔術追分氣焰。

七六人上季只拿24勝，中斷連7季進軍季後賽紀錄，但今天在關鍵之戰靠著馬克西領軍，烏布瑞和艾奇康（VJ Edgecombe）各有19分，P.喬治拿16分，卓蒙德拿14分，聯手助隊在相隔1季後再度進軍季後賽。

貝恩狂攬魔術隊最高34分，班切羅（Paolo Banchero）拿18分，不過全場22投僅7中，團隊共4人得分達雙位數，雖然輸球，進軍季後賽還沒絕望，接下來要跟黃蜂爭奪最後資格。

馬克西。（法新社）馬克西。（法新社）

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