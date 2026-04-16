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體育 籃球 NBA

NBA附加賽》慘！ 魔術兵敗七六人 主力前鋒華格納又受傷了

2026/04/16 11:19

華格納（左）比賽尾聲又傳傷情。（美聯社）華格納（左）比賽尾聲又傳傷情。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今天與七六人在附加賽對決，最終97比109輸球，要進季後賽僅剩一場機會，更糟糕的是，陣中主力前鋒華格納（Franz Wagner）還在比賽結束前受傷了。

此戰約剩下2分鐘時，魔術蘇格斯（Jalen Suggs）上籃被封阻，不料遠邊的華格納回防時與隊友卡特（Wendell Carter Jr.）相撞，隨後就被換下場。

目前魔術尚未公佈華格納傷勢狀況，是否影響到下一場附加賽還未知，不過其實為了保護華格納，魔術已經有設立出場時間限制，此戰他先發29分鐘，繳出12分4籃板3助攻成績，不料還是意外受傷先行退場。

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