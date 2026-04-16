MLB》太空人迎2連勝明推前富邦洋投先發！台灣強投鄧愷威有望後援

阿里格蒂。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天靠著從3A拉上來的26歲右投阿里格蒂（Spencer Arrighetti）6局10K超優質先發，加上牛棚穩住陣腳，以3：1擊敗洛磯，收下2連勝，至於明天先發投手人選也出爐。

太空人先發輪值本季傷病不斷，牛棚頻頻提早打卡上班之下表現也不佳，直到昨天才擊敗洛磯止住8連敗低潮。今天太空人推出剛從3A叫上不久的阿里格蒂掛帥先發，大聯盟本季初登板的他技驚四座，投6局用100球狂飆10K，僅被敲出2支安打，另有4次保送，僅失1分。

請繼續往下閱讀...

在阿里格蒂好投之下，太空人牛棚今天也沒有讓人失望，歐科特（Steven Okert）、阿布瑞尤（Bryan Abreu）與桑托斯（Enyel De Los Santos）聯手吃完最後3局無失分，阿里格蒂收下本季首勝。其中賽前5局11保送的阿布瑞尤，今天1.1局飆2K、僅投1保送，收下第2次中繼成功。

打線方面，當家明星重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）持續火燙，今天在3局下敲出本季第7轟，在全大聯盟並列第2名，僅落後全壘打王、紅雀的沃克（Jordan Walker）1轟，賽後打擊三圍高達.333/.488/.762、攻擊指數1.250。

Yordan Alvarez rockets one out for home run No. 7! pic.twitter.com/rFWqkHbrjK — MLB （@MLB） April 16, 2026

太空人收下2連勝，賽後也公布明天先發投手，將由曾效力中職富邦悍將的瑞恩（Ryan Weiss）掛帥，也將迎來他大聯盟生涯首場先發，瑞恩本季出賽5場累積11局，被敲17支安打失9分責失分，送出15次三振與6次保送，防禦率7.36。另外，昨天收下生涯首次中繼成功的台灣強投鄧愷威，今天沒有連續登板，明天比賽後段有望上場投球。

瑞恩、鄧愷威。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法