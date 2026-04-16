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MLB》大谷翔平創日本史上最狂紀錄！6局飆10K優質先發成勝投候選

2026/04/16 11:57

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平，今天生涯首度先發登板對絕大都會，前4局上演無失分好投，直到5局上失掉本季第1分責失分，但仍創下新猷，最終他投6局僅失1分，繳出優質先發，退場時為勝投候選人。

大谷翔平因先前觸身球打中右肩，今天臨時被拔除先發打線，也是他睽違1783天再次以純投手身份上場。今天大谷前4局三度上演3上3下，僅被敲出1支二壘安打，也正式超越岩隈久志的31.2局，以連續32.2局寫下日本投手史上最長連續無責失紀錄。

而大谷同時也延續著大聯盟現役最長連續局數無責失紀錄，直到5局上單局投出2保送，並在1出局一二壘有人時遭梅蘭德茲（MJ Melendez）敲出二壘安打，失掉本季第1分自責分，也讓他的現役最長局數無責失紀錄停在32.2局。不過大谷隨後穩住陣腳，該局僅失1分。

6局上大谷續投，連飆3K後退場休息，此役他主投6局用95球有63顆好球，最快球速100.4英哩（約161.6公里），被敲出2支安打失1分，狂飆10次三振，防禦率0.50。大谷6局上投完道奇以2：1領先，也讓他成為勝投候選人，有望收下本季第2勝。

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