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MLB》登國聯防禦率王！大谷翔平飆10K寫紀錄 道奇賞大都會8連敗

2026/04/16 12:48

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天專職「投手大谷」，他先發6局狂飆10次三振，僅失掉1分。道奇隊最後在主場以8比2擊敗大都會，大谷收下本季第2勝，道奇收3連勝，大都會吞下8連敗。

大谷翔平前天因被觸身球砸到背部，仍有痠痛感，因此道奇決定讓大谷翔平「只投不打」，這是他自2021年5月28日之後，再度只以「投手大谷」身分出賽。

「投手大谷」開賽連續解決8名打者，3局下被大都會梅蘭德茲（MJ Melendez）敲出二壘安打，大谷翔平連賞2次三振化解危機。大谷在第4局演出3上3下。

第5局大谷翔平先後投出2次保送，讓對手攻佔一、二壘，大谷被梅蘭德茲擊出二壘安打失掉1分，這時大谷穩住陣腳解決2人結束該半局。大谷翔平第6局連飆3次三振，完成投球工作。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

道奇打線全場有12安，南韓好手金慧成第2局擊出右外野兩分砲，本季首轟出爐。第6局「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出陽春砲追加保險分，8局下拉辛（Dalton Rushing）8局下擊出滿貫砲、塔克（Kyle Tucker）敲陽春砲擴大分差，奠定勝基。

道奇牛棚崔南（Blake Treinen）、史考特（Tanner Scott）各投1局無失分，赫特（Kyle Hurt）後援1局失1分，最終道奇收下3連勝。

總計大谷翔平主投6局用95球，被敲2安失掉1分，也是本季首次的自責分，賞10次三振、丟2次保送，收今年第2勝，賽後防禦率0.50獨居國聯防禦率王。

雖然「投手大谷」第5局失1分，跨季連續無失分局數來到32.2局，寫下旅美日本投手最佳紀錄。

此外，大谷翔平全場製造22次揮空，是身穿道奇球衣以來最佳表現，今天最快投到100.4英哩（約161.5公里）。

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