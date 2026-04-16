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MLB》大谷翔平秀「七彩變化球」！204勝名投讚像全盛時期達比修有

2026/04/16 12:46

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天先發登板對決大都會，繳出6局10K僅失1分超優質先發，過程中更是搭配更種球路混淆對手，擔任《ESPN》球評的204勝名投賀西瑟（Orel Hershiser）也稱讚，簡直就像在看全盛期時的達比修有投球。

大谷翔平前4局三度上演3上3下，僅被敲出1支二壘安打，也正式超越岩隈久志的31.2局，以連續32.2局寫下日本投手史上最長連續無責失紀錄。儘管5局上失掉本季第1分責失分，讓連續無責失紀錄停在33局，但最終主投6局用95球有63顆好球，最快球速100.4英哩（約161.6公里），被敲出2支安打失1分，狂飆10次三振，防禦率0.50，仍上演超優質先發。

其中6局上1出局面對貝提（Brett Baty）時，大谷最後用一顆71.5英哩（約115公里）超慢速曲球讓他揮空三振，球評賀西瑟大讚：「我非常喜歡他混搭球種的方式。雖然速球是他的基本盤，但他完全不怕在任何情況下使用其他球路。」並進一步表示：「他剛剛才飆出100英哩的速球，接著又用慢速曲球把速度降到72英里。他擁有7種球路，但看起來還在增加，這讓人想到全盛時期的達比修有。」

而根據《Baseball Savant》數據顯示，大谷今天一共使用6種球路，共製造22次揮空，包含51顆四縫線速球，19顆橫掃球、12顆曲球、9顆快速指叉球、3顆伸卡球與1顆滑球。其中他的曲球本場最快來到80英哩，最慢則僅70.4英哩（約113.3公里）。

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