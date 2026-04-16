TPBL》特攻主題日「貘力滿滿Lucky Day」邊荷律、峮峮特別演出

PS女孩節間表演。（特攻提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL新北中信特攻將在本週末 4月18日、19日在新莊體育館進行例行賽最後主場賽事，屆時將盛大舉辦「貘力滿滿Lucky Day」主題日，中信特攻與人氣插畫家cherng 筆下的LAIMO馬來貘跨界聯名，LAIMO將化身為最強幸運「貘術師」，與球員、PS女孩一起在新莊球場發威，為「特攻基地」注入滿滿「貘力」！

「貘力滿滿Lucky Day」主視覺由插畫家cherng操刀，將總教練「貘米爾」莫米爾（Momir Ratkovic）、「助攻貘術師」林韋翰、「防守貘咧驚」魏嘉豪，和「帥到貘法度」的簡廷兆化身為「貘力特務」，搭配「貘力Passion Sister」－「仙到貘話講」的君白，以及「可愛貘藥醫」的畇二，和LAIMO一起在「特攻基地」散發滿滿「貘力」，這週末「貘代誌」的話，一起來沉浸在「貘力滿滿」的療癒世界吧！

請繼續往下閱讀...

場上有熱血沸騰的精彩賽事，場邊當然少不了熱情應援的啦啦隊女孩，球賽現場將由璇璇、君白、昀二、晴兒、盈瑩、曼容、WENDY、珮含、維尼、林可、妮可、莎莎帶來熱力應援！此外，更規劃女孩節間限定個人演出，4/18由韓籍啦啦隊－邊荷律帶來動感十足的「Bang Bang」、4/19則由峮峮獻上應景演出「今天我生日」，與現場球迷一同歡樂慶生，打造專屬於「貘力滿滿Lucky Day」的驚喜時刻！

例行賽最後的主場賽事，為回饋球迷熱情支持，4/18、4/19兩日賽後皆舉辦「PS女孩賽後簽名會」，名額已保留給「DYNAMO季票會員」、已完成報名的「DYNAMO一般會員」及已購買「PS特香應援套票」的球迷，簽名會兩日出席女孩不同，詳細活動辦法請見中信特攻社群公告。

中信特攻「貘力滿滿Lucky Day」主題日。（特攻提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法