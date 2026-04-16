NBA附加賽》神！柯瑞飆超前三分彈轟35分 勇士「下剋上」淘汰快艇續命

柯瑞。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今在西部附加賽，在大半場都處於落後之下，靠一哥柯瑞（Stephen Curry）下半場發威、飆進價值連城的超前三分彈，全場拿下35分，以126：121逆轉快艇，將在台灣時間週六與太陽爭奪西部第8種子。

兩隊例行賽交手4次，快艇拿下3勝，握有主場優勢的第9種子快艇開賽就打出12：2攻勢，在葛蘭德（Darius Garland）單節拿下8分領軍，打完首節握有31：22優勢，勇士次節以13：0一波流開局反超，但快艇也很快還以顏色，打完前兩節取得61：53優勢。雷納德（Kawhi Leonard）拿下14分、葛蘭德挹注11分，勇士以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）12分最佳。

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易籃後，上半場拿下8分的柯瑞單節獨攬16分，率領金州大軍在決勝節開始前追到83：89，末節輪到老將「活佛」哈佛德（Al Horford）發威，此節三分球3投3中率隊持續反撲，柯瑞在倒數50秒飆進超前三分彈，助隊取得120：117領先，他也興奮怒吼、振奮軍心，反倒是快艇關鍵時刻失誤頻頻，葬送比賽勝利。

勇士今僅用了8名球員，柯瑞此役上場35分鐘，外線12投7中拿下全場最高35分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與桑托斯（GuiSantos）都拿下20分，哈佛德外線7投4中挹注14分，格林（Draymond Green）7分、9助攻，下半場的嚴防讓「可愛」難以施展拳腳，也是功臣之一。

快艇6人得分超過雙位數，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）三分球6投5中拿下全隊最高23分，雷納德與葛蘭德都有21分進帳，羅培茲（Brook Lopez）17分作收。

柯瑞（左）。（美聯社）

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