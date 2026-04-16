自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA附加賽》神！柯瑞飆超前三分彈轟35分 勇士「下剋上」淘汰快艇續命

2026/04/16 12:53

柯瑞。（路透）柯瑞。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今在西部附加賽，在大半場都處於落後之下，靠一哥柯瑞（Stephen Curry）下半場發威、飆進價值連城的超前三分彈，全場拿下35分，以126：121逆轉快艇，將在台灣時間週六與太陽爭奪西部第8種子。

兩隊例行賽交手4次，快艇拿下3勝，握有主場優勢的第9種子快艇開賽就打出12：2攻勢，在葛蘭德（Darius Garland）單節拿下8分領軍，打完首節握有31：22優勢，勇士次節以13：0一波流開局反超，但快艇也很快還以顏色，打完前兩節取得61：53優勢。雷納德（Kawhi Leonard）拿下14分、葛蘭德挹注11分，勇士以波傑姆斯基（Brandin Podziemski）12分最佳。

易籃後，上半場拿下8分的柯瑞單節獨攬16分，率領金州大軍在決勝節開始前追到83：89，末節輪到老將「活佛」哈佛德（Al Horford）發威，此節三分球3投3中率隊持續反撲，柯瑞在倒數50秒飆進超前三分彈，助隊取得120：117領先，他也興奮怒吼、振奮軍心，反倒是快艇關鍵時刻失誤頻頻，葬送比賽勝利。

勇士今僅用了8名球員，柯瑞此役上場35分鐘，外線12投7中拿下全場最高35分，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與桑托斯（GuiSantos）都拿下20分，哈佛德外線7投4中挹注14分，格林（Draymond Green）7分、9助攻，下半場的嚴防讓「可愛」難以施展拳腳，也是功臣之一。

快艇6人得分超過雙位數，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）三分球6投5中拿下全隊最高23分，雷納德與葛蘭德都有21分進帳，羅培茲（Brook Lopez）17分作收。

柯瑞（左）。（美聯社）柯瑞（左）。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中