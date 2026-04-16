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MLB》大谷翔平締日本最狂偉業！與貝比魯斯共寫史上唯2二刀流神話

2026/04/16 13:19

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天先發登板面對大都會，上演6局10K僅失1分超好投，勇奪本季第2勝，更創下日本投手史上最長連續局數無責失紀錄，同時再度與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）共寫二刀流壯舉。

大谷今天睽違5年再度以純投手身分先發上陣，儘管5局上失掉本季第1分責失分，但連續32.2局無責失仍打破岩隈久志的紀錄，成為史上最長連續局數無責失的日本投手，最終主投6局用95球有63顆好球，最快球速100.4英哩（約161.6公里），被敲出2支安打失1分，狂飆10次三振，防禦率0.50。

儘管今天大谷未以先發指定打擊上陣，但他的連續48場上壘紀錄仍持續當中。而根據《OptaSTATS》數據指出，自1913年起正式計算自責分以來，史上僅有2位球員能在生涯期間達成過連續30場上壘與連續30局以上無責失，第1人是「棒球之神」貝比魯斯，第2人就是大谷翔平。

《OptaSTATS》補充，貝比魯斯生涯曾多次達成30場以上連續上壘紀錄，其中最長是在1923年的51場；而他在投手時期也曾締造過一次超過30局無自責分的紀錄，發生在1916年，當時他累積連續41局無責失。

大谷翔平目前跨季連續48場上壘，持續刷新自己所保持的日本球員最長連續上壘紀錄。大聯盟亞洲球員連續上壘紀錄，是2018年南韓秋信守的52場，大谷挑戰紀錄邁向倒數階段。

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