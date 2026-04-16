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「棒球之都」台南 爭取3552萬補助整修6處棒球場

2026/04/16 13:09

忠孝棒球場整修後強化圍網及增設照明。（南市體育局提供）忠孝棒球場整修後強化圍網及增設照明。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府積極爭取中央補助資源，於114年度成功取得棒球場整修工程經費3552萬8000元，相關工程已於近期全數完工，提升校園及社區運動空間的安全性與使用品質。

此次工程除於仁德國中新建投打練習場外，另針對5處既有場地進行整體改善，包括永信國小代管忠孝棒球場、善化國小棒球場、民德國中代管小北A棒球場、省躬國小代管灣裡省躬棒球場及建興國中棒球場，依據各場地設施老舊程度與實際使用需求進行規劃升級。

體育局長陳良乾表示，這次整修工程涵蓋範圍廣泛，包含內外野場地整建、排水系統改善、球員休息區與觀眾區優化、圍網及防護設施更新，以及照明設備汰換與水電系統修繕等，全面提升場地功能與安全標準。

他指出，部分學校長期使用導致場地出現積水、地面不平及設施老化等問題，此次也一併納入改善，包括基礎地坪整平、防護網全面更新與設備汰換，同時於球員休息區增設遮陽與通風設施，提升使用舒適度；並透過整體動線與空間配置優化，使球場更具功能性與安全性。

陳良乾強調，棒球為台南重要發展項目之一，完善場地不僅有助於學校體育教學與基層球隊培訓，也提供社區民眾優質運動空間，促進全民運動風氣。未來市府將持續盤點各級學校及運動場館需求，積極爭取中央與地方資源，逐步推動設施改善，提升整體城市運動能量。

小北A棒球場休息室整修前，座椅毀損無法使用，地板破損影響安全。（南市體育局提供）小北A棒球場休息室整修前，座椅毀損無法使用，地板破損影響安全。（南市體育局提供）

建興國中打擊練習場整修後，排水改善並更新圍網。（南市體育局提供）建興國中打擊練習場整修後，排水改善並更新圍網。（南市體育局提供）

小北A棒球場休息室整修後更新座椅並重鋪地板，提升安全與使用品質。（南市體育局提供）小北A棒球場休息室整修後更新座椅並重鋪地板，提升安全與使用品質。（南市體育局提供）

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