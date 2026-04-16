羽球》奧原希望5/1訪台 傳承賽場經驗引領年輕選手

奧原希望將訪台。（官方提供）
〔記者吳孟儒／台北報導〕Mizuno「Follow Your Will Session」即日起開放報名，5月1日將於台北市立大同高中舉行，為了帶給選手們最頂尖的教學內容，台灣美津濃特別邀請到日本羽球傳奇巨星、前世界球后奧原希望訪台執教，從基礎動作、場上節奏到實戰觀念，奧原希望都將毫無保留傾囊相授。
本次活動募集參加對象為全台國小一至六年級、愛好羽球的小朋友，活動完全免費，相關報名資訊請參照台灣美津濃官方網站及社群，至全台15間指定門市店點報名參加，名額有限，額滿為止。
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活動當天將隆重邀請到日本羽球傳奇巨星、前世界球后奧原希望蒞臨擔任教練親自指導，傳承冠軍級的賽場經驗。當代女子羽壇最具代表性選手之一的奧原希望，與其他進攻型的頂尖選手不同，她以銅牆鐵壁般的防守輔以精確的控場能力，還有驚人的體力與耐力見長。她同時具備有極高的心理素質，在面對足以威脅職業生涯的大傷時也不輕言放棄，反在傷癒復出後登頂世界球后寶座，成為世界女子羽壇激勵人心的典範。
歡迎所有家中有喜愛羽球的國小選手家長們踴躍報名參加，把握這次難能可貴的機會與世界級球后展開互動，活動相關資訊如下：
Mizuno「Follow Your Will Session」
時間：5/1（五）上午08:30–11:30
地點：台北市立大同高中體育館（台北市中山區長春路167號）
對象：國小一年級至六年級學童
協辦單位：台北市立大同高中、中租企業羽球隊