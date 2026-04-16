MLB》「只投不打」讓大谷翔平很驚訝 坦言不習慣局間休息變長

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天專職投手，主投6局狂賞10次三振，僅失掉1分，幫助道奇以8比2擊敗大都會，「投手大谷」收下本季第2勝。對於沒有以二刀流身分出賽，大谷翔平賽後坦言很訝異。

大谷翔平前天因被觸身球砸到背部後，近日仍有痠痛感，道奇決定讓大谷翔平「只投不打」，這是他自2021年5月28日之後，再度只以「投手大谷」身分登板投球。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平此戰先發6局用95球，被敲2安失掉1分，賞10次三振、丟2次保送，收今年第2勝，賽後防禦率0.50獨居國聯防禦率王。

日媒《體育日本》報導，對於今天只以投手身分出賽，大谷翔平受訪表示，「其實有點驚訝，不過我覺得對球隊來說是個不錯的策略，因為觸身球之後，球隊也有跟我說希望能專注在投球上，所以我想徹底執行這點。」

談到睽違近5年只以投手身分登板，大谷翔平對此說，「局間休息感覺特別長，有種奇怪的感覺，但還是能好好集中精神，這點很不錯。」大谷翔平也提到，「比起平常，這次有更多的時間針對打者做準備，這方面來說是很有意義的時間。」

大谷翔平指出，被拿下1分後，有比較用力投球，「整體來說我能放鬆地投球，這部分比上一次有進步。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法