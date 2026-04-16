MLB》道奇25歲新星代替自己夯滿貫砲！大谷翔平讚：我們的DH很強

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天先發登板面對大都會，上演6局10K僅失1分超好投，勇奪本季第2勝。今天只投球不打擊的他，賽後也稱讚今天擔任指定打擊、敲出滿貫砲的25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）。

大谷今天睽違5年再度以純投手身分先發上陣，最終投6局飆10K僅被敲2安失1分，賽後防禦率0.50；而道奇打線此役也給予足夠火力支援，包含金慧成、赫南德茲（Teoscar Hernandez）與拉辛都開轟，其中拉辛更是在8局下敲出滿貫砲，幫助道奇奠定勝基。

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The @Dodgers break it open in the 8th! pic.twitter.com/zwzXTl2Qf8 — MLB （@MLB） April 16, 2026

拉辛今天代替沒有打擊的大谷翔平擔任先發指定打擊，根據《The Athletic》道奇隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）發文指出，大谷翔平賽後談到拉辛今天的表現時，透過翻譯艾爾頓（Will Ireton）說道：「我們今天有個很強的DH！」

拉辛賽後也盛讚大谷今天的投球：「他真的很特別。不管是在投手丘還是打擊區，大家都知道他的能力。但今天能看到他專心只當投手的樣子，真的很不一樣。他把平常訓練累積的一切，今天透過每一球完美展現，真的太驚人了。」

至於今天代替大谷擔任指定打擊敲滿貫砲，拉欣笑說：「真的很開心。不過在道奇擔任DH還不太習慣，能幫助球隊贏球真的很高興，打出生涯第一支滿貫砲感覺也很棒。」

拉辛。（法新社）

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