MLB》道奇主帥直呼讓大谷專心一刀流很正確！大都會教頭嘆無能為力

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天專心「一刀流」投球，面對大都會繳出6局10K僅失1分的宰制級表現，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，讓大谷專心投球是很正確的選擇。

大谷先前因觸身球導致仍有痠痛感，道奇今天也決定讓他睽違5年多以來「只投不打」。賽後羅伯斯表示，大谷明天就會回到先發打線中，而今天讓大谷專注於投球，也是很正確的決定，「其實看他只需要專心在一件事上真的很棒，這也有助於他更能把心力放在投球上。」

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羅伯斯指出，大谷今年前幾次登板有時容易陷入自我糾結，但今天他表現非常出色，儘管第5局遭遇亂流掉分，但依舊能馬上穩住陣腳，第6局再次找回節奏。對於大谷賽後肩膀的狀況，羅伯斯表示大谷沒有任何不適，讓人很放心。

對於大谷的投球內容，羅伯斯進一步點出：「以搶好球數來說，曲球今天沒有那麼理想，但速球表現很好，橫掃球和指叉球也都能在需要的時候投出來。」

大谷今天徹底壓制大都會，也讓大都會吞下近期8連敗。大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）賽後無奈表示：「這是和大聯盟最頂尖投手交手，他今天球速的發揮真的太完美，我們什麼都做不了。」

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