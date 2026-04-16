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MLB》自認狀況不差卻遇到山本、大谷 領40億約的大都會球星嘆氣

2026/04/16 14:51

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天以2比8敗給道奇，不但3連戰遭到橫掃，還苦吞本季最長的8連敗。對於大都會的進攻低迷，大都會球星小畢歇特（Bo Bichette）坦言，「我真的無法理解。現在的情況非常艱困，如果我們知道答案，早就去做了，但我們會持續努力，試著找出解決方法。」

大都會今天遭到道奇日本巨星大谷翔平6局飆10K僅失1分的好投壓制，全場出現5支安打，拿到2分。大都會隊在這次的3連戰，合計只拿到3分、共敲12支安打，但道奇今天全場就擊出12安。

大都會在這次的8連敗期間，合計只得到12分，其中只有2場比賽的得分超過2分，還有3場比賽遭到完封。而大都會團隊打擊率2成20排全大聯盟第25名，

紐媒《SNY》報導，小畢歇特坦言，「這確實讓人意外，但比賽中總會經歷這些起伏，這陣子的狀況可能有點極端，但很難說...你可能揮棒很好，卻碰上（山本由伸、大谷翔平），這像是撞上電鋸一樣...我真的沒什麼好說的，我自己也無法解釋，會繼續努力找出問題所在。」

小畢歇特指出，最近幾場比賽，球隊展現出了更好的競爭力，「說到底，重點是保持競爭心態，只要我們在球場上奮鬥，我不在乎打擊內容看起來怎樣。這2場是輸給兩位非常優秀的投手。顯然地，我們必須表現得更好，但共同點就是—我們遇上兩位頂尖的投手。」

小畢歇特今年季前以3年1.26億美元（約新台幣40億元）加盟大都會，本季出賽19場，交出1轟、9打點，打擊三圍是0.228/0.271/0.304，整體攻擊指數（OPS）僅0.575。

小畢歇特。（法新社）小畢歇特。（法新社）

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