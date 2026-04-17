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徐若熙第3度先發主場拚日職第2勝 今日賽事預告與轉播

2026/04/17 06:59

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，洛磯主場對決太空人，先發投手將由梅西亞（Juan Mejia） VS 前富邦悍將洋將瑞恩（Ryan Weiss），剛收下大聯盟生涯首次中繼成功的台灣投手鄧愷威，昨日比賽並沒有連續登板，獲得充分休息，由於瑞恩大聯盟第一場先發，投球局數不會太長，需要牛棚強大後援戰力支援，鄧愷威可望在比賽中後半段出賽。另外則由水手對決教士，就看明星強投卡斯提歐（Luis Castillo）VS 畢爾勒（Walker Buehler）。

日職有2場轉播，徐若熙客場對樂天拿下日職生涯首勝後，8日在福岡巨蛋對西武獅先發7局只失1分，雖吞下旅日首敗，但累計防禦率僅0.69，展現十足穩定性，如今相隔8天先發對歐力士，將挑戰在主場拿下勝投。效力西武獅的台灣重砲林安可，今天面對火腿也將展現火力。

中職有3場賽事，其中天母球場上演龍象大戰，中信兄弟目前2勝10敗墊底，深陷開季危機，今晚強碰戰績領先的味全龍，推出洋投勝騎士對決龍隊先發洋投梅賽鍶，全隊力求谷底反彈，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

08：00 洛磯 VS 太空人 愛爾達體育2台

08：30 水手 VS 教士 緯來體育

日職

17：00 軟銀 VS 歐力士 DAZN 1

17：00 火腿 VS 西武 DAZN 2 

中職

18：20 統一 VS 富邦 愛爾達體育3台緯來體育  

18：30 樂天 VS 台鋼 愛爾達體育1台 

18：30 兄弟 VS 味全 愛爾達體育2台緯來體育

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