MLB》自曝遠征太久見不到愛女會焦慮 大谷翔平：女兒看到飲料會喊爸爸

大谷翔平和田中真美子。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天只投不打，繳出6局失1分的優質先發，並狂飆10次三振，幫助道奇以8：2擊敗大都會，「投手大谷」收下本季第2勝，賽後受訪時後罕見分享育兒生活，並直呼女兒真的好可愛。

大谷今天睽違5年再度以純投手身分先發上陣，儘管5局上失掉本季第1分責失分，但連續32.2局無責失仍打破岩隈久志的紀錄，成為史上最長連續局數無責失的日本投手，最終主投6局用95球有63顆好球，最快球速100.4英哩（約161.6公里），被敲出2支安打失1分，狂飆10次三振，防禦率0.50，目前暫居國聯防禦率王。

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大谷翔平與愛妻真美子在4月20日迎接女兒誕生，正式升格當父母，千金今年將滿1歲，大谷賽後談到女兒的成長時表示：「嗯……這很難形容，就只是覺得她非常可愛，賽季中如果去客場遠征，有時候好幾個禮拜見不到面，她成長的速度真的很快，雖然很想待在她們身邊，但因為工作沒辦法陪伴，確實會感到有些焦慮，我把工作和家庭分得很開，回到家就想好好放鬆。」

被問及當爸爸後的個性是否變「圓潤」了？大谷翔平笑說：「你說我嗎？我原本就很圓潤啊，已經沒有更圓的地方了。」對於女兒是否認得爸爸，大谷坦言應該一半一半，她有時候看到飲料包裝（大谷代言產品）也會喊爸爸、爸爸，自己也不太清楚她到底是真的認得。

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